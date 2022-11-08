Van'da terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü mensuplarının cephanelik olarak kullandığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarda yapılan aramada roketatar, 2 roketatar sevk fişeği, anti tank mühimmatı, 6 tüp, 10 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen birbirine bantlanmış pil bloğu ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi, ele geçirilen malzemeler imha edildi.



















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.