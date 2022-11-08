Çaldıran'da öğrencilere kitap ve kıyafet yardımı yapıldı

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VAN (AA) - Van'ın Çaldıran Belediyesi, ilçede üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere kitap, ilkokul öğrencilerine de kıyafet yardımında bulundu.

Belediye tarafından temin edilen kitap, kıyafet ve ayakkabılar Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin eşlik ettiği ekiplerce kırsal mahallelerdeki öğrencilere teslim edildi.

Ensari, belediye olarak her yıl üniversiteye hazırlanan öğrencilere kaynak kitap ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulunduklarını söyledi.

Her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirten Ensari, "Çocuklar bizim umutlarımız, geleceğimiz. Öğrencilerimize desteklerimiz sürecek. Sadece hazırlık döneminde değil üniversite yaşamlarında da öğrencilerimize destekler veriyoruz." dedi.

Öğrencilerden Mısra Karakoç da kendisiyle birlikte 8 kardeşinin öğrenci olduğunu dile getirerek, "Çaldıran Belediyesine müracaat ettik. Bugün de belediye başkanımız evimize geldi. İhtiyacımız olan malzemeleri getirmiş. Destekleri için teşekkür ederim." diye konuştu.

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