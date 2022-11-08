İpekyolu Belediyesinden öğrencilere internet paketi desteği

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi, öğrencilere internet paketi desteğinde bulundu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, İpekyolu Sürekli Eğitim Merkezindeki öğrencilere internet paketlerini teslim etti.

İmkanlar doğrultusunda öğrencilerin yanında olduklarını belirten Aydın, "İnanıyorum ki öğrencilerimiz her zaman büyük bir hızla gelişen bilime, sanayiye ve teknolojiye ayak uyduracak, içinde bulunduğumuz bilgi çağında gelişmiş ve gelişmekte olan teknolojiyi doğru anlayan ve kullanabilen bireyler olacaklar. Günümüzde bilgiye ulaşma yollarını bilen, ulaştığı bilgiyi analiz edebilen, bilim ve teknolojideki yeni gelişmeleri takip ederek teknolojiyi günlük yaşamında kullanabilen bireyler yetiştirmek bizlerin öncelikli hedefleri arasındadır." diye konuştu.



Aydın, bilim ve teknolojiyi anlayan, anladıklarını günlük hayata yansıtabilen bireylerden oluşan ülkelerin gelişmeye açık olduğunu vurguladı.



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