Van'da farklı suçlardan aranan 235 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'da geçen ay güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 235 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timlerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 1-31 Ekim tarihlerinde ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 235 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.