Vangölü Gazeteciler Cemiyeti depremde hayatını kaybeden meslektaşlarını andı

VAN (AA) - Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti, 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden meslektaşları için mesaj yayımladı.



Mesajda, 9 Kasım 2011'de yaşanan 40 kişinin hayatını kaybettiği 5.6 şiddetindeki ikinci depremin üzerinden 11 yıl geçtiği anımsatıldı.



O dönemde yaşanan acıların yüreklerdeki tazeliğini koruduğu bildirilen mesajda, şunlar kaydedildi:



"Zaman kaybettiklerimizi asla unutturmayacaktır. Deprem sürecinde Van'da zor şartlarda mücadele veren gazeteciler, ailelerini, yakınlarını bir kenara bırakıp fotoğraf makinelerine ve kameralarına sarılmış, mesleklerinin gereğini yerine getirme mücadelesi vermişlerdi. Kentimizde gazetecilik görevini ifa eden ve kaldıkları otelin yıkılması sonucu hayatını kaybeden meslektaşlarımız Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir'i bir kez daha saygıyla ve özlemle anıyoruz. 2 depremde yaşamını yitirenlere de Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Allah milletimizi ve devletimizi böyle yıkıcı felaketlerden korusun.

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