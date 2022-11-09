Van'da ilkokul öğrencileri tiyatro ile buluşturuluyor

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VAN (AA) - Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince yürütülen proje kapsamında öğrenciler tiyatro ile buluşturuluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının organizasyonunda ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim öğretim yılı boyunca haftanın 3 günü Van Devlet Tiyatrosunda oyunlar sahnelenecek.

Projenin ilk gününde Kadriye Sağdinç ile Polatoğlu İlkokulu öğrencileri, belediye otobüsleriyle okullarından alınarak Van Devlet Tiyatrosuna getirildi.

Öğretmenleri eşliğinde gelen yaklaşık 400 öğrenci "Lyrobotonlu Kaplumbağa Silva" oyununu izledi.

Öğrencilerin büyük keyif aldığını belirten öğretmenler, etkinlikten dolayı Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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