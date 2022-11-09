Çatak'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı

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VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesindeki öğrencilere kıyafet ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Çatak ilçe merkezinde bulunan Atatürk İlkokulu'nda belirlenen öğrenciler için Van Özel Akdamar Hastanesi yönetimi tarafından temin edilen malzemeler, okul müdürü Hamdi İnan ve öğretmenler tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Yardımlar için hastane yönetimine teşekkür eden İnan, "Eğitime ve gençlerimize yapılan yatırım, geleceğe yatırımdır. Bu bilinçle öğrencilerimizi düşünen yardımseverlerimize minnettarız." dedi.

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