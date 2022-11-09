Van'da minik öğrencilere farkındalık eğitimi verildi

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kentte hizmet veren özel bir kreşte, çocuklara olası yangınlar ve doğal afetlere karşı farkındalık eğitimi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, İpekyolu ilçesinde özel bir kreşte etkinlik düzenledi.



Etkinlikte, senaryo gereği kreş bahçesinde çıkartılan yangının ardından çalan sirenle tahliye edilen öğrenciler, güvenli alanda toplandı.

İtfaiye ekiplerinin yangına köpük ve suyla müdahalesini izleyen öğrencilere, yangın tüpünün nasıl kullanıldığı gösterildi.



Öğrenciler, itfaiye erlerinin yangın söndürme çalışmalarına alkışlarıyla destek verdi.

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