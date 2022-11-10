Tuşba Belediyesi 12 mahallede 60 kilometre sıcak asfalt serimi yaptı

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VAN (AA) - Van'ın Tuşba Belediyesi, bu yıl başlattığı çalışmalar kapsamında 12 mahallede 60 kilometre sıcak asfalt serimi yaptı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yolların konforunun artırılması, vatandaşların güvenli ulaşım imkanına kavuşması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Belediye Başkanı Salih Akman, ulaşım sıkıntısı yaşanmayan bir ilçe oluşturmayı, tespit ettikleri bölgelerdeki çalışmaları kısa sürede tamamlayıp kışa sorunsuz girmeyi hedeflediklerini vurguladı.

İş sezonun başlamasıyla 12 mahalleye 60 kilometre sıcak asfalt serimi gerçekleştirdiklerini dile getiren Akman, vatandaşların güvenli ve konforlu sürüşün keyfine varacakları yeni yollar yapmaya devam edeceklerini aktardı.



Abdurrahmangazi, Akköprü, Altıntepe, Beyüzümü, Güveçli, İskele, İstasyon, Seyrantepe, Topaktaş, Çitören, Özkaynak ve Dilimli mahallelerinde yolların yenilendiğini belirten Akman, "Sezon başında belirlediğimiz asfalt serim hedefimizi geçtik. Tuşbalı hemşerilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda tüm sokak ve caddelerimizde asfaltsız yol kalmayıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

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