Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Van'ın Başkale ilçesinde anıldı.

Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda devam eden törende, Atatürk'ün hayatını anlatan sinevizyon izlendi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği program, oratoryo ve müzik dinletisiyle sona erdi.

Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilli Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Cumhuriyet Savcısı Gül Güleç, kurum amirleri, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.