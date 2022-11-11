Van'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde yapılacak konutların kuraları çekilmeye başlandı

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VAN (AA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında Van'da yapılacak 3200 konut için kuraların çekilmesine başlandı.

Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonunda düzenlenen kura töreninde bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı projenin, ülkenin büyük projelerinden biri olduğunu söyledi.

Konutların hayırlı olmasını dileyen Balcı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde inşallah bu proje gerçekleştirilecek. Van'ımızda da ilçeleriyle beraber 3 bin 200 konut yapılacak. Ev, insanlar için kültürümüzde çok önemli. Ben de çok önemsiyorum. İnşallah, Allah gönlünüze göre verir. Güzel bir çalışma için bir araya geldik." diye konuştu.

Balcı, daha sonra noter huzurunda ilk kurayı çekti. Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin adları tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı.

Proje kapsamında, Van merkezde 1130, Erciş, Edremit, Gevaş, Muradiye, Özalp ve Çaldıran ilçelerinde ise 2070 konut yapılacak.

Programa Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, protokol üyeleri ve başvuru yapan vatandaşlar katıldı.

Kura çekimi yarın da devam edecek.

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