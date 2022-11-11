Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Van'da konuştu:

VAN (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Anayasa değiştirilecekse bütün siyasi partilerle görüşülmeli, hiçbir sakınca yok ama gizli saklı görüşmeyi, utangaç görüşmeyi doğru bulmam." dedi.

Ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen İnce, gazetecilere, Memleket Partisi olarak millete "huzur" önerdiklerini, akıl, adalet ve ahlak gönül köprüleri kuracaklarını söyledi.

Ülkenin bir ucundan diğer ucuna gönül köprüsü kuracaklarını, kurumlara olan güveni artıracaklarını belirten İnce, tarımı, sağlığı ve eğitimi piyasanın koşullarına bırakmayacaklarını dile getirdi.

İttifaklarda yer almak gibi bir dertlerinin olmadığını, millete üçüncü bir yol önerdiklerini anlatan İnce, şöyle konuştu:

"Biz Van'da neyi konuşuyorsak Trabzon'da, Diyarbakır'da neyi konuşuyorsak, Edirne'de onu konuşuyoruz. Yörenin şartlarına göre konuşmamı değiştirmem. Yani bir yere gidip o yörenin hoşuna gidecek lafları söylemek benim huyum değil. HDP ile AKP görüşmüş ve görüşebilir. Bunda ne var ki? Ben bir sakınca görmüyorum. Haber değerinin bile olmaması lazım. Anayasa değiştirilecekse bütün siyasi partilerle görüşülmeli, hiçbir sakınca yok ama gizli saklı görüşmeyi, utangaç görüşmeyi doğru bulmam. Görüşülecekse milletin gözünün önünde olmalıdır."

İttifak sisteminin ucube bir sistem olduğunu, ancak yapılabileceğini söyleyen İnce, "İttifaklar altın gününe dönüşmemeli. Bu ittifaklar ana hatlarıyla yazılmalıdır, yazıldıktan sonra da millete açıklanmalıdır. Böyle bir formül olabilir. Buna bir itirazım yok ama çok fazla uzatılmamalıdır. Bu bir anlamda da seçim işbirliği olmalıdır. Yani seçim işbirliği kurallarımız şunlar, neyse yazarsın alt alta millete de açıklarsın. Bu şartlar altında olursa olur. Başka türlü kabul edilemez." ifadesini kullandı.

6'lı masanın dışarıdan bir aday bulması halinde yaşanabilecek gelişmelere değinen İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dışarıdan bulunan o kişi Cumhurbaşkanı seçilirse, altı genel başkanın emir eri olacak. Onları dinleyecek. 'Siz ne diyorsunuz sayın genel başkanlar?' deyip, Türkiye'yi öyle yönetecek. Buna inanan bir insan saftır. Böyle bir şey olmaz. Cumhurbaşkanı seçildiği gün bir tanesini takmaz bunların. Takmamalı da zaten. Adam Cumhurbaşkanı, genel başkandan talimat alacak. Yürütmenin başı, yasamanın üyesinden talimat alacak. Anayasaya aykırı, gerçeğe aykırı, eşyanın tabiatına aykırı. Böyle bir şey olabilir mi? Yani Cumhurbaşkanı seçilseydim, CHP'den adayken. Sayın Kılıçdaroğlu, CHP'nin Genel Başkanıydı bana talimat mı verecekti? Cumhurbaşkanlığı böyle bir şey olabilir mi? Dinleyeceğimi mi sanıyordunuz? Böyle bir şey olamaz. Cumhurbaşkanı seçilen kişi, gerekli şekilde ülkeyi yönetir. Böyle talimatla falan olmaz bu işler."

İnce, beraberindeki partililerle kent merkezinde esnafı ziyaret etti ve vatandaşlarla görüştü.

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