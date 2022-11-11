İpekyolu'nda yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde eş zamanlı başlatılan "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği kapsamında Van Gölü sahilindeki Kale Park'ta fidan dikimi gerçekleştirildi.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Hürriyet İlkokulu öğrencileri ile birlikte fidan dikti.



İlçe Mili Eğitim Müdürü İsa Şipal, belediye başkan yardımcıları ve birim amirlerinin de katıldığı etkinlikte konuşan Aydın, amaçlarının İpekyolu'nu daha yeşil ve yaşanabilir hale getirmek olduğunu belirtti.



Aydın, "Milli Ağaçlandırma Günü, Sayın Cumhurbaşkanımızın önerisiyle her yıl yapılan çok önemli bir etkinlik. Biz de kurum çalışanlarımız ve çocuklarımızla birlikte ağaç dikimi gerçekleştiriyoruz. Amacımız ülkemizi ve ilçemizi daha yeşil ve yaşanabilir bir yer kılmaktır. Amacımız bu tür etkinliklerle çocuklarımızla birlikte farkındalık oluşturmak. Bugün diktiğimiz yüzlerce fidan ile farkındalığı artırmak ve ağaç dikmenin, yeşilin ne kadar önemli olduğunu göstermek istedik." dedi.

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