Van'da 50 mutfak tüpü ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 50 mutfak tüpü ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörle mücadele çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor. Bu kapsamda, dün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı kırsalında PKK'lı teröristlerce cephanelik olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarda yapılan aramada 50 mutfak tüpü ele geçirildi.

Tespit edilen barınak ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi, ele geçirilen malzemeler yerinde imha edildi.

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