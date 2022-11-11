Erciş’te millet bahçesi ve kent ormanı açılışı gerçekleştirildi

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VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde 80 bin metrekarelik alana inşa edilen millet bahçesinin birinci etabı ile Recep Tayyip Erdoğan Kent Ormanı törenle açıldı.

Adnan Menderes Mahallesi'nde programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, millet bahçelerinin nihai amacının kent ve insanı ortak paydada birleştirmek, kültürel kimliği ile geleceği inşa etmek olarak tanımlanabileceğini söyledi.



Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan şehircilik kültürünün en güzel örneklerinden bir tanesini oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:



"Bu alandaki millet bahçemiz aynı zamanda kent ormanımızla başlıyor piknik ve mesire alanları yürüyüş yolları, engeli ve bisiklet yolları ve ibadet alanlarıyla devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Kent Ormanı ve millet bahçemiz toplamda 80 bin metrekarelik alan üzerine inşa edildi. Bugün açılış yapmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olması. Ağaç sayamızı ve çeşitliliğini artırmak istiyoruz. İlçemizde kent ormanımız ve millet bahçemizle sağlık yaşam alanları oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, millet bahçesinin ve kent ormanının ilçeye hayırlı olmasını diledi.



Seçildikleri günden bu yana ülkenin ve ilin sorunlarıyla ilgilendiklerini belirten Arvas, şunları kaydetti:



"Yatırımlarımızın açılışlarını görünce mutlu oluyoruz. AK Parti belediyeciliği gerçekten hizmet belediyeciliğidir. AK Parti belediyeciliği, 20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde memleketi ihya ediyor, güzelliklerle buluşturuyor, eser siyasetini ortaya koyuyor." diye konuştu.

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