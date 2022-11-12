Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Adilcevaz Spor Salonu

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Sema Kayıkçı

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Baturay Çağan Serçiler, Saadat, Vukasinovic, Hakan Polat, Mika (Ümit Demir, Mert Nevzat Güneş, Görkem Sertel, Ahmet Metehan Tetik)

Altekma: Muzaffer Yönet, Ertuğrul Gazi Metin, Bezerra Souza, Emin Gök, Saar, Tatarov (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Altay Demirci, Emir Pınar)

Setler: 20-25, 25-21, 15-25, 25-19, 15-4

Süre: 117 dakika (24, 28, 21, 26, 18)





BİTLİS (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında TÜRŞAD, evinde Altekma'yı 3-2 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.