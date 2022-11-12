Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Adilcevaz Spor Salonu
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Sema Kayıkçı
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Baturay Çağan Serçiler, Saadat, Vukasinovic, Hakan Polat, Mika (Ümit Demir, Mert Nevzat Güneş, Görkem Sertel, Ahmet Metehan Tetik)
Altekma: Muzaffer Yönet, Ertuğrul Gazi Metin, Bezerra Souza, Emin Gök, Saar, Tatarov (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Altay Demirci, Emir Pınar)
Setler: 20-25, 25-21, 15-25, 25-19, 15-4
Süre: 117 dakika (24, 28, 21, 26, 18)
BİTLİS (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında TÜRŞAD, evinde Altekma'yı 3-2 yendi.