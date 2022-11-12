Van'da 52 kilo 670 gram uyuşturucu ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'ın Saray ilçesinde 52 kilo 670 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6. Hudut Tugay Komutanlığı koordinesinde ilçe kırsalında arama yapıldı.

Arama faaliyetlerinde 29 kilo 440 gram esrar ve 23 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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