Van'da "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde yapılacak konutların kurası tamamlandı

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VAN (AA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, Van'da yapılacak 3 bin 200 konutun kura çekimi tamamlandı.

Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda yapılan kura çekiminin son gününde, Muradiye ilçesinde inşa edilecek 133, Çaldıran ilçesinde de 118 konut için isimler belirlendi.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin adları tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı. Vatandaşlar, isimler açıklandığında büyük heyecan yaşadı.

TOKİ Uzmanı Bülent Şerefoğlu, AA muhabirine, Van'da "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında yapılacak konutlar için üç gün süren kura çekiminin sona erdiğini söyledi.

Van'a önceden de önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Şerefoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde başlattığımız 'İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi' kapsamında Van ve ilçelerinde konutlarımızı inşa edeceğiz. Program süresince Vanlı hemşerilerimizin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Van'dan memnun ayrılıyoruz. En kısa sürede inşaat çalışmalarımız başlayacak. Vatandaşlarımıza konutlarını teslim edeceğiz."

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