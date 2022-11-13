Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı

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VAN (AA) - Ampute Futbol Türkiye Kupasında ilk gün karşılaşmaları sona erdi.

Van Valiliği ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından İpekyolu Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonun ilk maçında Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünü 3-1 yendi. İkinci maçta ise Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, ODTÜ Spor Kulübü'nü 6-1 mağlup etti.

Organizasyon yarın oynanacak iki maçla devam edecek.

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