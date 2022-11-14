Van'da farklı suçlardan aranan 24 kişi tutuklandı

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VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 52 kişi yakalandı, 24'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 7-13 Kasım'da şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramada 32 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 32 yıl hapis cezası bulunan 18 kişi tutuklandı.

Ayrıca kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla da 10 kişi hakkında işlem yapıldı, 6'sı tutuklandı.

Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 10 kişi yakalandı.

Operasyonlarda, tabanca, kurusıkı tabanca, fişek, bıçak ve çalıntı eşyalar ele geçirildi.

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