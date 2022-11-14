Van'da kaçakçılık operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı

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VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı sigara ve akaryakıt ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 07-13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen 11 operasyonda, 455 paket sigara, 60 litre akaryakıt, 123 elektronik sigara, 24 paket elektronik sigara likidi, 166 cep telefonu ve ses ile görüntü kaydı yapan kopya düzeneği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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