Van Büyükşehir Belediyesi 10 mahalleye spor sahası kurdu

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi,10 mahallede gençlerin ve çocukların sporla iç içe olmasını sağlamak amacıyla spor sahaları yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatı doğrultusunda kentte spor altyapısının güçlendirilmesi için çalışma yürütülüyor.



Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yürütülen proje ile kent genelinde 225 okul ile 10 mahalleye çok amaçlı spor sahası yapımına başlandı.

İlk etapta Süphan, Şabaniye, Hatuniye, Edremit TOKİ, Kevenli TOKİ, Sıhke TOKİ, Bardakçı, Bostaniçi, Halilağa ve Kalecik mahallelerine semt sahaları yapıldı.

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