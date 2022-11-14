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Van Büyükşehir Belediyesi 10 mahalleye spor sahası kurdu

AA

Van Büyükşehir Belediyesi 10 mahalleye spor sahası kurdu

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi,10 mahallede gençlerin ve çocukların sporla iç içe olmasını sağlamak amacıyla spor sahaları yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatı doğrultusunda kentte spor altyapısının güçlendirilmesi için çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yürütülen proje ile kent genelinde 225 okul ile 10 mahalleye çok amaçlı spor sahası yapımına başlandı.

İlk etapta Süphan, Şabaniye, Hatuniye, Edremit TOKİ, Kevenli TOKİ, Sıhke TOKİ, Bardakçı, Bostaniçi, Halilağa ve Kalecik mahallelerine semt sahaları yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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