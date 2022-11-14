Özalp'ta kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde bir apartmanın kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Mahmudiye Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın kalorifer kazanının bulunduğu alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Özalp İlçe Grup Amirliği ekipleri bir saat süren müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı.

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