Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı

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VAN (AA) - Ampute Futbol Türkiye Kupasında ikinci gün karşılaşmaları sona erdi.

Van Valiliği ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon devam ediyor.

İpekyolu Spor Kompleksi'nde dün oynanan maçlarla başlayan Türkiye Kupası'nda bugün Alves Kablo Ampute Spor Kulübü, ODTÜ Spor Kulübünü 6-0 yendi.

Öğleden sonra oynan ikinci maçta ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübünü 4-0 mağlup etti.

Organizasyon yarın oynanacak iki maçla devam edecek.

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