Van'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı

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VAN (AA) - Van'da göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), kentte göçmen kaçakçılığı olaylarını organize ettiği belirlenen Y.S'yi yakaladı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S, tutuklandı.

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