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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın gözü yeni şampiyonluklarda

AA

Ampute Milli Futbol Takımı'nın gözü yeni şampiyonluklarda

VAN (AA) - NECAT HAZAR - İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası finalinde Angola'yı yenerek kupayı kazanma başarısı gösteren Ampute Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası ve 2026 Dünya Şampiyonu olarak Türkiye'ye yeni gururlar yaşatmayı hedefliyor.

Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları için Van'a gelen Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, AA muhabirine, Van'da güzel bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Van'ın 2011'de meydana gelen depremin ardından toparlandığını belirten Çakmak, kentte oynanan Türkiye Kupası karşılaşmalarının çekişmeli geçtiğini aktardı.

Öğrencilerin maçlara ilgi gösterdiğini dile getiren Çakmak, "Sporcu abilerini izlemeye gelen gençlerimiz 'imkansızı başarmışlar, hayata küsmemişler' diyor. Biz, bunun için varız. Gençlere dokunmayı amaçlıyoruz. 12 milyon engellimiz var. Bunun 3 milyonu ortopedik engelli. Van'da da ampute futbol takımının kurulmasını umuyorum. Burada Okan Şahiner kardeşimiz var. Van depreminde sol bacağını kaybetti. Bu kardeşlerimizin hayata küsmemelerini, ülkelerine hizmet etmelerini istiyoruz. Bu illa milli takım olmayabilir başka alanlara da hizmet edebilirler." diye konuştu.


- "Takımı büyütmeyi hedefliyoruz"

Ailelerden çocuklarına destek olmalarını, onları "yapamam, beceremem" psikolojisinden kurtarmalarını isteyen Çakmak, şunları kaydetti:

"85 milyon vatandaşımızı mutlu ettiğimiz için huzurluyuz, gururluyuz. Kimsenin engelli olmasını istemiyoruz ama herkes bir engelli adayıdır. Ampute futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi federasyonu bünyesinde 22 branşımız var. Her engele göre bir spor dalı var. Spor birleştirici güçtür. Moralin bozuk olduğu zaman sporla ilgilendiğinde mutlu olabiliyorsun. Sağlıklı ve zinde kalabilmek için her zaman spor yapılmalıdır. Engelli kardeşlerim sakın 'yapamam' demesin. 12 yıl milli takım formasını giydim, 14 yıl kulübümde oynadım. Korkuyla yaşarsak bir şey başaramayız. Ailelerimiz engelli kardeşlerimizi mutlaka spora yönlendirmeli. Biz de takımı büyütmeyi hedefliyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam edecek."


- "Dünya şampiyonuyuz"

Vatani görevini yaparken 1997'de mayına basması sonucu sol ayağını kaybederek gazi olduğunu hatırlatan Çakmak, "Daha önce İstanbul'da futbol oynuyordum. Vatani görevimi yaparken ayağımı kaybettim. Bursa, İstanbul, Ankara gibi illerde zaten futbol oynanıyor ama buralarda bu tür faaliyetleri yapmak bölge insanını mutlu ediyor." dedi.

Göreve geldiği günden bu yana Tokat, Ahlat, Diyarbakır ve Van'da Ampute Futbol Türkiye Kupası'nı düzenlediklerini belirten Çakmak, şunları söyledi:

"Gelecek yıl da Şırnak'ta düzenleyeceğiz. Dünya şampiyonuyuz. Van'a gelmeseydik üzülecektim. Milli sporcuların buraya gelmesi, öğrencilerin, vatandaşların onlarla fotoğraf çektirmeleri, imza almaları çok güzel bir duygu. Dokunmamız lazım. Hayatın en önemli noktaları buralar. Futbolda dün kavramı yok, bitti. Yeni Avrupa ve dünya şampiyonluklarını hanemize yazdıracağız. Önümüzde 2024 Avrupa Şampiyonası ile 2026 Dünya Kupası var. Oraya odaklandık. Tüm şampiyonalara ambargo koyacağız. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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