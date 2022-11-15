Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda üçüncü gün müsabakaları tamamlandı

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VAN (AA) - Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda üçüncü gün karşılaşmaları sona erdi.

Van Valiliği ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından İpekyolu Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Alves Kablo Ampute Spor Kulübünü 3-0 yendi.

Günün ikinci karşılaşmasında ise Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübünü 13-0 mağlup etti.

Üç gün süren karşılaşmalar sonunda Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Alves Kablo Ampute Spor Kulübü, Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yarı finale yükseldi.

Kupanın yarı final maçları yarın oynanacak.

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