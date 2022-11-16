Hakkari'de gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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VAN (AA) - Hakkari'de jandarma ekiplerince 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca dün gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında değişik markalarda 450 paket sigara ele geçirildi.

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