Van Büyükşehir Belediyesi 150 mevsimlik işçi alacak

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, farklı birimlerde istihdam edilmek üzere 150 mevsimlik işçi alacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, istihdama katkı sağlamak ve kış aylarında karla mücadele başta olmak üzere artan iş yükünü hafifletmek amacıyla, BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde 5 ay 29 gün çalıştırılacak 150 işçi alımı yapılacak.

Türkiye İş Kurumu üzerinden de duyurusu yapılan alımlarda başvurular 15-18 Kasım tarihleri arasında sadece internet üzerinden çevrimiçi olarak https://kariyer.van.bel.tr adresine yapılacak.

Farklı meslek gruplarından alınacak olan işçiler, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Park ve Bahçeler Dairesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi başkanlıklarında çalıştırılacak.

Komisyon tarafından başvuru yapan adayların başvuru kriterlerine sahip olup olmadıkları tespit edilerek, başvuru kriterlerine sahip olduğu tespit edilen adaylar için 23 Kasım'da belediyenin ana hizmet binasında bulunan toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak, asil ve yedek adaylar belirlenecek.



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