Van'da hastane duvarları çocuklar için süslendi

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VAN (AA) - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Çocuk Servisi duvarları çocuklar için renklendirildi.

Hasta çocukların moral ve motivasyonunu artırmak için servis duvarlarına, Her Şey Bir Gülücük İçin Derneği gönüllüleri ile hastane personeli tarafından çizgi film karakterleri ve manzara resimleri çizildi.



Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, servisin duvarlarını, çocukların ilgisini çeken, çok sevdikleri çizgi film kahramanlarıyla süslediklerini söyledi.

Çocuklarla sohbet ederek hastane korkularını da gidermeye çalıştıklarını belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Çocukların tedaviye uyum sağlamaları için çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda gönüllülerimiz çizgi film karakterlerini duvarlara çizdi. Çocukların tedavi olurken mutlu olmalarını, yatışı yapılan çocukların sıkılmamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çocuklar servislerimizi gezerken mutlu oluyorlar. Bu mutluluk karşısında biz de seviniyoruz. Diğer servislerimizde de farklı çalışmalar yapacağız. Desteklerden dolayı gönüllülerimiz ile personelimize teşekkür ederim."

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