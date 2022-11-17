Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

VAN (AA) - Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Adana'dan gelerek eyleme katılan Kudbettin Biçer, AA muhabirine, kız kardeşinin 2015'te HDP yandaşları tarafından kaçırıldığını söyledi.

O zamandan sonra kız kardeşinden haber alamadıklarını belirten Biçer, şunları kaydetti:

"Kız kardeşim Gülcan Biçer için eyleme katıldım. Buradan kız kardeşime teslim olması için çağrıda bulunuyorum. Gel, güvenlik güçlerimize teslim ol, orası sana göre bir yer değil. Bütün çocuklara seslenmek istiyorum. Hepimiz kardeşiz. Neyin kavgasında, neyin peşindesiniz. Çıkın gelin. Artık yeğenlerine cevap veremiyorum, 'Halamız nerede?' diye soruyorlar. Lütfen çık gel. Seni çok özledik."

Anne Zümrüt Salim ise oğlunun 14 yaşında hafızlık okurken kandırıldığını bildirerek, "Oğlumu HDP'den istiyorum. Niye kendi çocuklarını dağa göndermiyorlar. Artık dayanamıyorum, gücüm kalmadı. Oğlum eğer beni görürsen, duyarsan dön, gel. Sen Kur'an okumuşsun, hafız olmuşsun. Allah rızası için dön, gel. Senin için canımı da vereceğim." diye konuştu.

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