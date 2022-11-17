Van'da terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla başlatılan "Eren-Abluka" operasyonları devam ediyor.

Bu kapsamda, dün ilçe kırsalına operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristlerin cephanelik olarak kullandığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarda yaptıkları aramada çeşitli silahlara ait 1134 mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirdi.

Sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi, ele geçirilen malzemeler imha edildi.





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