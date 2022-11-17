Van ile Muş'ta kar ve sis etkili oldu

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ve Saray ilçeleri ile Muş'un yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu.

Özalp ve Saray ilçelerinde dün başlayan sağanak, gün içinde yerini kara bıraktı.

Mevsimin ilk karının yağdığı ilçelerde bazı bölgeler beyaza büründü.

Muş'ta da 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunun 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe mevkisinde kar ve sis etkili oldu.

Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü bölgede, dağların zirveleri karla kaplandı.

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