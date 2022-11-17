Van'da yasaklı ırk köpekler için yeni yaşam alanı oluşturuldu

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sokağa bırakılan yasaklı ırk köpekler için yeni yaşam alanı inşa etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her yıl yüzlerce hayvanın bakım ve tedavisinin yapıldığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yasaklı ırklar arasında yer alan 60 köpek için yeni alan oluşturuldu.



Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, merkezde birçok yeniliğe imza attıklarını söyledi.



Bu yıl kent genelinde yasaklı ırk köpekleri kayıt altına alarak merkezde topladıklarını belirten Allahverdi, "Merkezimizde 60 yasaklı ırk köpek bulunuyor. Bu köpekler için merkezimizde yeni yer yaptık. Bu alan hem bu türleri diğer köpeklerden ayırıyor hem de daha güvenli kafeslerde yaşamalarına olanak sağlıyor." diye konuştu.

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