Van'da kadınlara yönelik aile içi iletişim semineri

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesince kadınlara yönelik aile içi iletişim semineri düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca organize edilen seminer, kurumun konferans salonunda gerçekleştirildi.



Seminerde Sosyolog Mustafa Polat ve Mesut Turğut, katılımcılara, aile yakınlığı, etkin dinlemenin önemi, aile bireylerine yuva sıcaklığının hissettirilmesi ve çocuklarda özgüven konularında bilgiler aktardı.



Seminer soru cevap bölümüyle sona erdi.

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