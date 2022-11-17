Van'da "torbacı" operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

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VAN (AA) - Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 11-17 Kasım'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 1 kilo 275 gram sentetik uyuşturucu, 420 gram esrar, 1,12 gram eroin ve 28 hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i hakkında "uyuşturucu ticareti", 2'si hakkında "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.

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