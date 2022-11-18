Van Büyükşehir Belediyesi 115 okula kütüphane kazandırdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 115 okula kütüphane kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın öncülüğünde yürütülen projelerle eğitim öğretime verilen destekler sürüyor.



Daha önce "Kitap Van", "Etüt Van" projelerinin hayata geçirildiği, sürekli eğitim merkezlerinin açıldığı kentte, eğitim kalitesinin artırılması ve öğrencilerin kitaplara daha rahat ulaşmasını sağlamak amacıyla 235 okula kütüphane kurulması için çalışma başlatıldı.



Şu ana kadar 115 okulun kütüphanesini tamamlayan belediye ekipleri, 120 okulda ise çalışmalarını sürdürüyor.



Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca farklı bir konseptte dizayn edilen kütüphanelerde, sandalye, masa, kitaplık, dolap, perde, boya, parke, halı ve kitaplar yer alıyor.

Gençlere ve çocuklara kitap okumayı sevdirecek zengin içerikli kütüphanelerin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.