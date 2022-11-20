Van'da 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu dün ilçede operasyon düzenlendi



Operasyonda, 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



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