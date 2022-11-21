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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı

AA

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı

VAN (AA) - Van'da geçen hafta, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 14-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen 6 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, suçta kullanılan araca el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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