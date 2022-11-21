Van'da 32 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 32 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 5 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 27 kilo 100 gram skunk ve 3 bin 816 sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.