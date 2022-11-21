Van'da geçen hafta kaçakçılık operasyonlarında 9 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 188 sikke, 2 bin 459 uyuşturucu hap ile gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14-20 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 188 sikke, 2 bin 459 uyuşturucu hap, 1070 paket sigara, 942 cep telefonu, 705 telefon aksesuarı ile 46 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.