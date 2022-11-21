Gürpınar'da doğal gaz çalışmaları sürüyor

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VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde doğal gaz hattı için başlatılan kazı çalışması devam ediyor.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, doğal gazın ilçe için bir milat olduğunu söyledi.

Projenin ilçenin gelişip büyümesine katkı sağlayacağını belirten Tanış, şunları kaydetti:

"Geçen yıl AK Parti Van Milletvekillerimiz ve il başkanımızla birlikte ilçemizde doğal gaz enerjisinin verilmesi için Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile görüşmeler yapmıştık. İlçemiz adına hayal olan bu çalışmayı nihayet başlattık. Şu an ekiplerimiz doğal gaz firmasıyla birlikte çalışma yürütüyor."

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