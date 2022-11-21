Van'da farklı suçlardan aranan 20 kişi tutuklandı

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VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 50 kişi yakalandı, 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 14-20 Kasım'da şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramada 30 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 44 yıl hapis cezası bulunan 19 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık ve gümrük kaçakçılığı olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişi hakkında işlem yapıldı, bir kişi tutuklandı.

Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 6 kişi yakalandı.

Operasyonlarda, çalıntı malzemeler, 2 tabanca, 76 fişek, kuru sıkı tabanca ile bıçak ele geçirildi.

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