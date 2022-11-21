Van Büyükşehir Belediyesinden çocuklara yönelik etkinlik

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında öğrenciler için Hacıbekir Kültür Merkezinde akrobasi ve palyaço gösterileri düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklara yönelik kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler devam ediyor.



Bu kapsamda, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kent genelindeki ilk ve ortaokul öğrencileri için Hacıbekir Kültür Merkezinde akrobasi gösterileri organize ediyor.



Her gün 4 okuldan merkeze getirilen öğrenciler, akrobat ve palyaçolar tarafından sunulan gösterileri ilgiyle izliyor.



Eğlenceli anlar yaşayan öğrenciler, etkinliğe katılmalarını sağlayana belediye görevlilerine teşekkür etti.



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