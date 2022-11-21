Erçek'te yeni itfaiye binası hizmete açıldı

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından İpekyolu ilçesine inşa edilen itfaiye hizmet binası hizmete girdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte yaptığı çalışmalarla hizmet kapasitesi ve kalitesini artıran İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Erçek Mahallesi'nde modern bir itfaiye grup amirliği binası inşa etti.

Tam donanımlı binada göreve başlayan itfaiye ekipleri, olaylara kısa sürede müdahale edecek şekilde organize edildi.

Başkale, Saray ve Çaldıran'da itfaiye binalarını tamamlayan belediye, Gürpınar ve Bahçesaray'daki hizmet binalarını da kısa sürede açmayı hedefliyor.









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