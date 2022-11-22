Van'da 915 düzensiz göçmen yakaladı

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VAN (AA) - Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 915 düzensiz göçmen yakalandı, 17 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 915 düzensiz göçmen yakalandı, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Göçmenler adli ve idari işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi, şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldı.

Düzensiz göçmenleri taşımakta kullanılan 4 kamyon ile 3 otomobile el konuldu.

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