Van Gölü koyları doğaseverleri ağırladı

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi Doğa Fotoğrafçıları Kulübü tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğa yürüyüşü ve fotoğraf etkinliği düzenlendi.

Van Gölü havzasını tanıtmak amacıyla ilçedeki İncekaya köyüne düzenlenen geziye, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları ilgi gösterdi.

Etkinliğe katılanlar, Türkiye'nin en büyük gölünün güzelliklerini görme ve fotoğraflama imkanı buldu.

Fotoğraf eğitmeni Burak Demir, Van Gölü'nün eşsiz koyları ve masmavi suyuyla insanları kendine hayran bıraktığını söyledi.

Düzenledikleri etkinliklerle Van Gölü havzasını tanıtmaya çalıştıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Belediye bünyesinde fotoğrafçılık kursu düzenledik. Yaklaşık 36 kursiyere fotoğrafçılığın ayrıntılarını anlatıyoruz. Hafta sonları da kursiyer ve doğaseverlerle birlikte bölgemizdeki doğa güzelliklerini görmeye gidiyoruz. İncekaya köyündeki mağaraları ve bölgedeki güzellikleri fotoğrafladık. Herkesi bölgemizdeki tarihi ve doğal güzellikleri görmeye davet ediyorum."

























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