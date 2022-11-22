Van depremini yaşayan Büşra, arama kurtarma teknisyeni oldu

VAN (AA) - NECAT HAZAR - Van'da 2011'de meydana gelen depremlerde enkaz altında kalanlara ulaşılması için gösterilen çabadan etkilenerek arama kurtarma teknisyeni olan 23 yaşındaki Büşra İzcier Beyde, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünde (AFAD) görev yapıyor.

Kentte 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de yaşanan depremlerde evi hasar gören, aylarca çadır ve konteynerlerde kalan Beyde, o dönemde insanların kurtarılması için canla başla görev yapan ekiplerden etkilenerek arama kurtarma teknisyeni olmaya karar verdi.

Bu amaçla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünü okuyan Beyde, girdiği sınavları kazanarak kısa süre önce Van AFAD İl Müdürlüğünde teknisyen olarak göreve başladı.

Diğer ekip arkadaşlarıyla sürekli alanda tatbikat yapan, zorlu eğitimlere katılan Beyde, olası doğal afetler ile diğer olaylara en kısa sürede müdahale etmek için her an göreve hazır bekliyor.

Beyde, AA muhabirine, 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerde çalışan ekiplerin gayretini görünce mesleğe ilgisinin arttığını söyledi.

İnsanların hayatına dokunmanın en güzel duygulardan biri olduğunu anlatan Beyde, "Deprem sonrasında zor günler yaşadık. O günleri ve ekiplerin çalışmalarını görünce bu mesleği yapmak istedim. Sınavlara girerek meslekle ilgili bölüme kaydımı yaptım. Bu işi yaptığım için mutluyum. Sınavlarda başarılı olduktan sonra AFAD'da göreve başladım." dedi.

- "Mesleği seçerken ön yargılarla karşılaştım"

Arama kurtarma teknisyenliğinin zor bir görev olduğunu ve bunun bilinciyle çalışmalarını yürüttüğünü belirten Beyde, şöyle konuştu:

"Ekipteki tek kadın görevliyim. Kadın olarak bu işi yapmanın zorlukları var. İş yükü ağır olduğu için erkek mesleği olarak görülüyor. Bu mesleği seçtiğimde çevremden ön yargılarla karşılaştım. 'Erkeklerin işi sen yapabilir misin?' diyenler oldu ama ben ekip arkadaşlarımla uyumlu çalışıyorum ve bu mesleği yapabildiğimi düşünüyorum. Kadınlar böyle işlerden kaçmamalı aksine daha çok talep etmeli. AFAD'da kadınların varlığı çok önemli. Çok kutsal bir meslek yapıyoruz. Kadınlar da korkmadan kendilerini bu alanda göstermeli."

Beyde, Van depreminin ülkede bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, "Sadece Van değil diğer illerimizde ve başka ülkelerdeki depremleri izledim. Ekiplerin insanları kurtarma çabalarını gördüm ve bu mesleği yapmak istediğimi anladım. Her zaman afetlere ve olaylara müdahaleye hazır olmak için sürekli eğitim görüyoruz. Afetlerin olmasını istemeyiz ama yaşanması durumunda en kısa sürede yardıma koşmak için hazırız." diye konuştu.

- "25 kişilik ekipteki tek kadın"

Eğitimci Ahmet İpek de birliğe yeni katılan 25 kişi arasında Beyde'nin tek kadın arama kurtarma teknisyeni olduğunu belirtti.

Ekibe gerekli eğitimlerin verildiğini dile getiren İpek, "Saha eğitimlerimiz sürüyor. Göreve başlayanlar arasında bir kadının olması bizi sevindirdi. Van depremini yaşamış biri olarak bu işe gönül vermesi mesleğin kutsallığını gösteriyor. İnsanların yardımına koşmak için her an göreve hazır bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma teknisyeni Ramazan Şengül ise "Mesleğimiz gayet zor ve meşakkatli bir iş. 25 arama kurtarma teknisyeni eğitim görüyoruz. Beyde ekibimizdeki tek kadın teknisyen. Bizden daha iyi çalışacağına inanıyorum. Azmi ve kararlılığı gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

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