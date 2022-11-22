Van'da yapılan huzur ve güven uygulamasında 12 şüpheli yakalandı

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VAN (AA) - Van'da Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul çevreleri, servis araçlarının denetimine yönelik dün yapılan uygulamaya 1035 personel katıldı.

Uygulama kapsamında 3 bin 58 kişinin sorgulamasını yapan 386 aracı kontrol eden ekipler, 15 sürücüye 12 bin 868 lira idari para cezası uyguladı ve 3 aracı trafikten men etti.

Çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli ise yakalandı.

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