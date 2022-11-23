Özalp'ta tırın lastiklerinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde seyir halindeki tırın lastiklerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hurşit Tunç yönetimindeki kömür yüklü 27 AAR 402 plakalı tırın dorse kısmındaki lastikleri alev aldı.

Yangını fark eden Tunç, tırı yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

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